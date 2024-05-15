Унаи Эмери — о выходе «Астон Виллы» в Лигу чемпионов: «Я очень счастлив»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился впечатлениями от выхода команды в Лигу чемпионов. «Львы» сыграют в главном еврокубке впервые за 41 год.

«Сегодня особенный день. Мы мечтали об этом с начала сезона. Играть в Лиге чемпионов — это лучшее, что может быть после премьер-лиги. В Лиге чемпионов ты встречаешься с командами из других стран. И это потрясающе. Мы всегда несем ответственность за историю команды и наша ответственность заключается в том, чтобы попытаться повысить свой уровень, быть настойчивыми и следовать мечте. Конечно, я очень-очень счастлив и горжусь вами (болельщиками), игроками и всеми остальными», — приводит пресс-служба клуба слова Эмери.

За тур до завершения чемпионата Англии «Астон Вилла» с 68 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, опережая идущий на пятой строчке «Тоттенхэм» на 5 очков.