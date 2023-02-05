Унаи Эмери подвел итоги матча «Астон Виллы» против «Лестера»

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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что его команда позволила «Лестеру» (2:4) слишком много.
«Были ошибки, мы позволили «Лестеру» сделать слишком многое, мы предоставили им шансы. У нас тоже были шансы, мы забили, но наши ошибки были слишком серьезными. Когда они забили свой первый, так быстро после нашего гола, игроки чуть расстроились, потеряли кураж», — цитирует Эмери BBC Sport.
«Лестер» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (21 очко).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования