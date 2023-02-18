Унаи Эмери рассказал, что думает об успехах «Арсенала»

Сегодня, 08:43
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, что думает об игре «Арсенала» перед матчем АПЛ.
«Арсенал» — очень качественная команда, которая находится в отличной форме сейчас. Но их результаты не должны влиять на восприятие успехов, достигнутых за последнее время. «Арсенал» остается претендентом на титул", — сказал тренер на пресс-конференции.
С 2018 по 2019 год Эмери руководил «Арсеналом», в 2022-м он возглавил «Астон Виллу».
Матч «Астон Вилла» — «Арсенал» состоится сегодня, 18 февраля. Клуб занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.