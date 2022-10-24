Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:10

Унаи Эмери стал новым главным тренером «Астон Виллы»

Иван Шитик
Корреспондент
Унаи Эмери.
Фото AFP
Telegram Новости

Унаи Эмери стал новым главным тренером «Астон Виллы», сообщает сайт английской команды.

Ранее клуб из Бирмингема объявил об уходе Стивена Джеррарда с поста главного тренера.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб заплатит 6 миллионов евро «Вильярреалу» за переход Эмери. Зарплата самого тренера в Англии составит 7 миллионов евро в год.

Испанский специалист начнет работу с новой командой с 1 ноября, когда оформит все необходимые документы для работы в Англии.

В этом сезоне «Вилла» набрала 12 очков в 12 матчах и идет на 14-м месте в чемпионате Англии.

С «Вильярреалом» Эмери выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/2021. Кроме того, этот турнир трижды покорялся испанскому специалисту, когда он тренировал «Севилью». Экс-тренер «Спартака» ранее уже работал в Англии с «Арсеналом» в 2018 и 2019 годах.

ФК Астон Вилла
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
2
6
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ISU выделил 200 тысяч франков Украине, но не может найти место для ЧМ
В шахматах появился свой трансгендер. Будет ли она побеждать всех женщин?
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Эмери готов уйти из «Вильярреала» ради работы в «Астон Вилле»

«Брайтон» продлил контракт с аргентинским полузащитником Мак Аллистером