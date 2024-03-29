Уокер и Стоунс не сыграют за «Манчестер Сити» в матче против «Арсенала»

29 марта, 15:50
Защитники «Манчестер Сити» Кайл Уокер и Джон Стоунс пропустят матч против «Арсенала» в 30-м туре АПЛ.
Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
«Горожане» на своем поле примут лондонцев в воскресенье, 31 марта. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.
Перед матчем «Арсенал» с 64 очками лидирует в АПЛ. Команда Микеля Артеты по дополнительным показателям опережает «Ливерпуль». «Манчестер Сити» (63 очка) занимает третье место в турнирной таблице.