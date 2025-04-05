Уокер не исключил возвращение в «Манчестер Сити»: «Это не прощание — лишь аренда»

Защитник Кайл Уокер, отправившийся зимой в «Милан» на правах аренды, заявил, что не считает свою карьеру в «Манчестер Сити» завершенной.

«Когда я прощался с командой, Пеп произнес теплые слова, поблагодарил за все. Но это не финал — я лишь ушел в аренду. Нужно быть реалистом: возвращение возможно. В конце сезона мы обсудим ситуацию... Эта глава еще не закрыта.

Не могу сказать о «Сити» ни единого плохого слова. Клуб сделал для меня невероятное — и в спортивном, и в личном плане. Уходя, понимаешь, насколько был счастлив здесь. Не хочу обесценивать другие клубы, но эти семь лет — уникальный опыт», — рассказал Уокер ESPN.

Контракт англичанина с «Миланом» включает опцию выкупа, но сам игрок явно оставляет дверь открытой для возвращения в Манчестер. В текущем сезоне защитник провел 29 матчей.