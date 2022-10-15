Уокер: «Уверен в своей готовности к чемпионату мира»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер поделился мнением о восстановлении после травмы.

«Моя первая мысль сейчас — вернуться в сборную Англии. Уверен в своей готовности к чемпионату мира. Я прошел достаточно в своей карьере, чтобы чувствовать свое состояние. На пути будут сложности, но, надеюсь, при выборе состава я там буду. Я пришел в понедельник к хирургу и сказал: «Пожалуйста, приятель, тебе придется это сделать, у меня чемпионат мира», — приводит слова Уолкера Reuters.

6 октября стало известно, что Уокер перенес операцию. Сообщалось, что 32-летний англичанин может пропустить ЧМ-2022 в Катаре.

В текущем сезоне Уокер провел 8 матчей за «Ман Сити».