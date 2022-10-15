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Сегодня, 10:01

Уокер: «Уверен в своей готовности к чемпионату мира»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер поделился мнением о восстановлении после травмы.

«Моя первая мысль сейчас — вернуться в сборную Англии. Уверен в своей готовности к чемпионату мира. Я прошел достаточно в своей карьере, чтобы чувствовать свое состояние. На пути будут сложности, но, надеюсь, при выборе состава я там буду. Я пришел в понедельник к хирургу и сказал: «Пожалуйста, приятель, тебе придется это сделать, у меня чемпионат мира», — приводит слова Уолкера Reuters.

6 октября стало известно, что Уокер перенес операцию. Сообщалось, что 32-летний англичанин может пропустить ЧМ-2022 в Катаре.

В текущем сезоне Уокер провел 8 матчей за «Ман Сити».

Кайл Уокер
ФК Манчестер Сити
Чемпионат мира по футболу 2022
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