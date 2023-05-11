«Уотфорд» объявил о назначении Исмаэля на пост главного тренера

«Уотфорд» на официальном сайте объявил о назначении Валерьена Исмаэля на пост главного тренера. 47-летний француз заменил Криса Уайлдера, с которым клуб не стал продлевать контракт.

«Уотфорд» этим назначением обозначил начало подготовки к сезону-2023/24. Команда заняла 11-е место в чемпионшипе.

Последним местом работы Исмаэля был «Бешикташ», который он покинул в октябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 8 побед и 7 раз сыграла вничью в 18 матчах.

Ранее Исмаэль работал также с такими командами, как «Вольфсбург», «Вест Бромвич», «ЛАСК» и «Барнсли».