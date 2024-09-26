Уроженец Дагестана Ибрагимов оформил хет-трик за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Ливерпуля»

Сегодня, 22:15
16-летний крайний нападающий молодежной команды «Манчестер Юнайтед» (U-17) Амир Ибрагимов оформил пять результативных действий в матче против сверстников из «Ливерпуля» (5:2) в рамках Кубка АПЛ.
«Красные дьяволы» уступали по ходу встречи со счетом 0:2, однако уроженец Дагестана впоследствии забил три гола и отдал две результативные передачи.
Ибрагимов родился в России, но уже продолжительное время выступает за английский «Манчестер Юнайтед». В феврале прошлого года Амир дебютировал в составе молодежной сборной Англии U15 в товарищеском матче с Бельгией (3:2). Согласно регламенту, футболист еще может поменять спортивное гражданство.