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Сегодня, 12:12

Ушел из жизни чемпион мира в составе сборной Англии по футболу Истхэм

Алина Савинова
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Бывший английский футболист Джордж Истхэм умер в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба «Сток Сити».

«В это трудное время наши мысли с семьей и друзьями Джорджа», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что игроки «Сток Сити» проведут предстоящий домашний матч против «Шеффилда» с черными повязками на руках.

Истхэм выступал за «Сток Сити» с 1966 по 1973 год, а после окончания игровой карьеры тренировал команду. Будучи футболистом, он также играл за «Арсенал», «Ньюкасл» и «Ардс». В 1966 году Истхэм стал чемпионом мира в составе сборной Англии, однако он не провел ни одного матча на турнире.

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