Ушел из жизни экс-тренер «Манчестер Сити» Тони Бук

Бывший капитан и тренер «Манчестер Сити» Тони Бук умер в возрасте 90 лет, сообщает пресс-служба клуба.

«Почти шестьдесят лет Тони помогал формировать «Манчестер Сити».Не только тем, что он внес как игрок, капитан и тренер, но и тем, как он себя вел. Его надежды и амбиции в отношении своего клуба были сопоставимы только с его невероятным смирением перед лицом собственных значительных достижений. Наши болельщики навсегда запомнят его как человека, который помог заложить фундамент, на котором можно было построить беспрецедентный успех», — заявил председатель городского совета Халдун Аль-Мубара.

Тони в общей сложности провел 315 матчей за «Сити» в период с 1966 по 1974 год, забив пять голов. В 1967 году капитан привел «Сити» к победе в Первом дивизионе, Кубке Англии, Кубке лиги, Кубке обладателей кубков УЕФА и Суперкубке Англии в золотую эру успеха. Самым ярким событием его тренерской карьеры стал 1976 год, когда «Сити» выиграл в Кубке лиги на «Уэмбли».