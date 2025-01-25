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Сегодня, 01:43

Ушел из жизни самый молодой игрок в истории «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дэвид Гаскелл.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» в социальной сети X объявил о смерти бывшего вратаря команды Дэвида Гаскелла. В октябре прошлого года ему исполнилось 84 года.

«Мы глубоко опечалены кончиной Дэвида Гаскелла, нашего самого молодого дебютанта и бывшего вратаря. Мы выражаем наши соболезнования его семье и друзьям», — говорится в сообщении.

Гаскелл является воспитанником «МЮ». За основной состав он выступал с 1956 по 1968 год.

Голкипер дебютировал за манкунианцев 24 октября 1956 года в возрасте 16 лет и 19 дней, что сделало его самым молодым игроком, когда-либо игравшим за клуб.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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