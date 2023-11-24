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Судейство

Сегодня, 02:37

В Англии для обучения ВАР используют пилотов

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На помощь судьям английской премьер-лиги пришли пилоты British Airways, сообщает издание The Times. Они провели занятие по общению в условиях стресса.

Летчики авиакомпании Крис Хевен и Пит Натарай подчеркнули важность применения ясных и точных выражений, коротких слов и неиспользования неформальных фраз для поддержки собеседника вроде «отлично, парни, здорово, классно, ребята». Диалоги, как они считают, должны быть непродолжительными, прямыми и понятными.

Когда судья общается с помощниками и видеоассистентами в напряженной и шумной обстановке, когда игроки пытаются оспорить решение, простота речи — ключевой фактор. Кроме того, нужно всегда помнить, что переговоры могут усложниться из-за схожести имен тех, кто в них участвует.

Встреча с летчиками прошла по инициативе Хоуарда Уэбба, одного из руководителей ПГМОЛ, компании, отвечающей за английских арбитров.

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