В Англии начали применять новую судейскую технологию

Сегодня в нескольких матчах 32-го тура чемпионата Англии впервые в истории турнира была применена технология полуавтоматического определения офсайда (САОТ). Ее решили использовать уже в этом сезоне — после тестирования в кубковых играх. Она помогает точнее и быстрее принимать решения в офсайдных ситуациях.

На 28-й минуте встречи «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» (5:2) было подтверждено решение судьи об отмене гола, когда в офсайде оказался Эберечи Эзе. А вот на 56-й минуте взятие ворот, наоборот, было засчитано. Арбитры общими усилиями определили, что футболист «Сити» Джеймс Макэйти не зашел за линию офсайда.

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САОТ показала, что и на 74-й минуте матча «Брайтон» — «Лестер» (2:2) Калеб Околи не был в положении «вне игры». Так гости сравняли счет.

В отличие от УЕФА и ФИФА, которые на своих крупных турнирах, применяли мячи с датчиками, англичане обходятся без них. На каждом из стадионов, где проходят матчи АПЛ, установлены до 30 камер, некоторые из которых передают изображение со скоростью 100 кадров в секунду.

САОТ сама предлагает момент паса и автоматически создает офсайдные линии, позволяя значительно экономить время. Определение офсайда не может быть полностью автоматическим, так как все равно требуется, чтобы видеоассистенты оценили и подтвердили корректность выбора момента касания мяча, игроков и частей их тел (голов или ног), а также правильность итогового результата. Кроме того, нужно понять, может ли решение быть фактическим или требуется участие судьи для его собственной оценки случившегося на поле.