В Англии не исключили, что новым главным тренером сборной может стать женщина

Новым главным тренером сборной Англии после отставки Гарета Саутгейта может стать нидерландка Сарина Вигман, утверждает talkSPORT.

В настоящее время 54-летняя Вигман тренирует женскую сборную Англии. Под ее руководством национальная команда выиграла чемпионат Европы-2022.

Также в ходе карьеры Сарина работала в женской сборной Нидерландов, с которой стала победительницей Евро-2017.

Во вторник, 16 июля, Саутгейт покинул сборную Англии. Под его руководством национальная команда провела 102 матча, одержала 64 победы, 20 раз сыграла вничью и уступила в 18 встречах.