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Судейство

9 января, 22:45

«Эвертон» защитил своего игрока — удаление Калверт-Льюина признано ошибочным

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сегодня Футбольная ассоциация Англии (ФА) объявила, что апелляция «Эвертона», оспорившего удаление Доминика Калверт-Льюина на 79-й минуте матча 3-го раунда Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Эвертон» (0:0), признана обоснованной. Судья Крис Кавана ошибочно применил красную карточку. Футболист не будет дисквалифицирован на три игры.

Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.

Напомним, что 4 января Кавана после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи прибег к серьезной дисциплинарной санкции и удалил Калверт-Льюина с поля. Так судья в итоге оценил действия нападающего гостей, который сфолил в борьбе с Натаниэлом Клайном.

Доминик Калверт-Льюин и&nbsp;Шеймус Коулман. Игрок «Эвертона» удален ошибочно. В Англии снова недовольны работой ВАР

В Англии данный вердикт, вынесенный с помощью ВАР, вызвал непонимание и недоумение. Калверт-Льюин сыграл безрассудно, но за это наказывают предупреждением. Он пошел шипами в соперника, но удара как такового не произошло. Он не был ни сильным, ни акцентированным — шипы скользнули по ноге Клайна.

У «Эвертона» была возможность защитить своего футболиста, обжаловав вердикт судьи. И он это сделал, обратившись 5 января в ФА.

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Эвертон
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