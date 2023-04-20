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Сегодня, 16:39

В Англии призвали убрать корабли с эмблем «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» из-за ассоциации с рабством

Виталий Косик
Корреспондент
Эмблема «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
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Активисты по борьбе с дискриминацией и расизмом призвали убрать с эмблем «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» корабли из-за ассоциации с расовой дискриминацией, сообщает The Telegraph.

Активное обсуждение началось после публикации статьи британского журналиста The Guardian Саймона Хаттенстоуна, которая была посвящена истории эмблем двух команд из Манчестера.

Автор обратил внимание читателя на то, что на эмблемах обоих клубов присутствует трехмачтовый корабль. Манчестер в 18 веке считался одним из центров работорговли и журналист сделал акцент на том, что корабли могут ассоциироваться с продажей рабов.

Сам автор называет изображения кораблей на эмблемах «преступлением против человечества».

В «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» отказались комментировать ситуацию. По информации издания The Telegraph, оба клуба не планируют изменять свои эмблемы.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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