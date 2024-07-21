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Сегодня, 17:20

В Англии сообщили, что де Брейне согласился на переход в «Аль-Иттихад»

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне дал согласие на переход в «Аль-Иттихад», сообщает Daily Mail.

Как отмечает источник, на данный момент английский и саудовский клубы ведут переговоры по поводу суммы трансфера 33-летнего игрока.

В начале июня появилась информация о том, что де Брейне может покинуть свою команду в летнее трансферное окно. Сам футболист не исключал, что в ближайшем будущем продолжит игровую карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии.

Бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. Вместе с «горожанами» он стал шестикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка английской лиги, двукратным победителем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.

Источник: Daily Mail
Кевин де Брейне
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Манчестер Сити
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