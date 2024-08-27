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Судейство

Сегодня, 15:20

В Англии своя «рука Мозеса». Гол в ворота «Ньюкасла» отменен ошибочно?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Борнмут» — «Ньюкасл».
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На 90+3-й минуте матча 2-го чемпионата Англии «Борнмут» — «Ньюкасл» (1:1) Данго Уаттара забил второй гол в ворота гостей, судья Дэвид Кут его засчитал, а ВАР Тим Робинсон, вмешавшись, рекомендовал отменить. Так в итоге и произошло. Споры до сих пор не затихают.

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Вот как ситуация описана в специальном аккаунте, поясняющем взаимодействие судей с ВАР: «90+3-я минута. Решение изменено после вмешательства ВАР. Гол Уаттары засчитан судьей. ВАР изменил это решение, он посчитал, что Уаттара сыграл рукой. Решение ВАР фактическое, поэтому проверка эпизода на мониторе (ОФР) не потребовалась, и взятие ворот было отменено».

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Известный британский арбитр Дермот Галлахер, не первый год работающий экспертом на телевидении, вчера сказал, что решение действительно фактическое, но в данном случае оно все равно вышло субъективным. Очень сложно определить, какой же частью сыграл в мяч Уаттара — разрешенной или нет.

В правилах игры говорится следующее: «Для определения нарушения при игре рукой в мяч верхней границей руки считается линия, проходящая по нижней границе подмышечной впадины. Не каждое касание мяча рукой является нарушением». В данном случае, точно определить место контакта с мячом не представляется возможным.

Похожий эпизод возник в российском футболе в феврале 2021 года в матче «Динамо» со «Спартаком». Тогда тоже спорили, в какую часть руки Виктора Мозеса попал мяч в штрафной красно-белых, — в разрешенную или нет. Судья Кирилл Левников после вмешательства ВАР назначил пенальти.

20&nbsp;февраля. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Кирилл Левников (справа) показывает красную карточку Виктору Мозесу. Пенальти за руку Мозеса уже назначали... В ворота «Зенита»

ФК Борнмут
ФК Ньюкасл Юнайтед
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