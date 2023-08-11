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Судейство

Сегодня, 14:52

В Англии ВАР больше не вправе ошибаться — им создали невероятные условия работы

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Глава английских арбитров Хоуард Уэбб представил новый ВАР-центр в лондонском районе Стокли-парк, перестроенный с учетом современных требований и пожеланий судей. В нем предусмотрено все необходимое как для работы видеоассистентов, так и для их отдыха и восстановления.

Глава английских арбитров Хоуард Уэбб.

ВАР-хаб, как его называют сами англичане, помимо основной зоны, где расположены рабочие места видеоарбитров, включает в себя комнаты для подготовки и брифингов, тренажерный зал и столовую.

На сегодня это лучший ВАР-центр в мировом футболе.

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