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Сегодня, 08:40

В Англии введут обязательную отчетность о разнообразии персонала в клубах

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует завершить работу над новым правилом к началу сезона-2024/25, сделав отчетность по разнообразию персонала обязательным требованием для профессиональных клубов, сообщает Sky Sports.

По данным источника, совет FA уже дал свое согласие на это. Все профессиональные клубы английских лиг будут обязаны предоставлять полные данные по возрасту, полу, гендеру, этнической принадлежности, инвалидности и ориентации сотрудников.

Кодекс разнообразия FA, призванный «стимулировать разнообразие и инклюзивность в футболе», был запущен почти четыре года назад. Однако к концу 2023 года 53 английских профессиональных клуба, подписавших его, не смогли выполнить ни одной из восьми задач по набору персонала.

Также FA впервые в 2024 году приняла участие в исследовании индекса расовой представленности (RRI), заняв 18-е место среди 92 спортивных национальных руководящих органов.

Источник: Sky Sports
Футбол
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