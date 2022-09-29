В АПЛ могут создать команду звезд для матчей со звездами других лиг

В английской премьер-лиге (АПЛ) могут создать команду звезд, чтобы она играла со звездами других лиг, сообщает The Times.

По информации источника, матчи звезд АПЛ против звезд других лиг могут проводиться по всему миру как средство для увеличения глобальной аудитории.

Отмечается, что один из вариантов — встречи звезд АПЛ между севером и югом, который предложил совладелец «Челси» Тодд Боули.

При этом более популярным и вероятным вариантом являются игры звезд АПЛ против звезд ла лиги, серии А, бундеслиги и других лиг.