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Сегодня, 03:07

В АПЛ начали объяснять действия судей в онлайн-режиме

Александр Бобров
Шеф-редактор
Роберт Джонс показывает желтую карточку.
Фото Reuters
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Впервые в истории АПЛ в пятницу вечером в специально созданном аккаунте в одной из соцсетей англичане начали оперативно объяснять судейские решения. Это происходило в режиме реального времени в ходе матча 1-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» (1:0).

Так как публикация переговоров судьи с ВАР запрещена в онлайн-режиме, АПЛ и руководители арбитров пытаются найти выход из ситуации с помощью такого нового инструмента, чтобы информация из ВАР-центра оперативно поступала непосредственно во время игры.

Вчера эксперты дважды объяснили, как работали судья и ВАР в эпизодах первого тайма.

«13-я минута. ВАР проверил возможный пенальти в моменте, связанном с действиями Ивоби и Робинсона против Диалло. Он подтвердил решение судьи не назначать пенальти, посчитав, что не было никакого существенного контакта».

«40-я минута. Судья вынес предупреждение Магуайру за симуляцию. ВАР проверил ситуацию на предмет назначения пенальти и подтвердил решение судьи назначить свободный удар в пользу «Фулхэма».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
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