В АПЛ запретили использовать флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура

Руководство английской премьер-лиги запретило использование любых флагов Израиля и Палестины на матчах 9-го тура, который пройдет в эти выходные, сообщает Daily Mail.

По информации источника, таким образом в АПЛ хотят избежать каких-либо инцидентов из-за событий на Ближнем Востоке. Однако матчи будут начинаться с минуты молчания, а футболисты наденут траурные повязки.

Аналогичные ограничения в эти выходные коснутся и низших лиг Англии.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.