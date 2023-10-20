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Сегодня, 01:43

В АПЛ запретили использовать флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура

Евгений Козинов
Корреспондент
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Руководство английской премьер-лиги запретило использование любых флагов Израиля и Палестины на матчах 9-го тура, который пройдет в эти выходные, сообщает Daily Mail.

По информации источника, таким образом в АПЛ хотят избежать каких-либо инцидентов из-за событий на Ближнем Востоке. Однако матчи будут начинаться с минуты молчания, а футболисты наденут траурные повязки.

Аналогичные ограничения в эти выходные коснутся и низших лиг Англии.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

Израильские болельщики на&nbsp;матче Лиги Европы. Спорт в Израиле и Палестине отменяется: реакция на конфликт на Ближнем Востоке
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