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Сегодня, 14:35

В «Атлетико» подтвердили, что «Челси» не будет выкупать Жоау Феликса

Иван Торопцев
Корреспондент
Жоау Феликс.
Фото Global Look Press
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Президент «Атлетико» Энрике Сересо подтвердил, что «Челси» не будет выкупать арендованного у мадридского клуба нападающего Жоау Феликса.

«Нам сообщили, что Почеттино не рассчитывает на Феликса в «Челси». Жоау вернется к нам. Посмотрим, что будет дальше, у нас пока нет никаких планов», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Серезо.

Феликс перешел в «Челси» на правах аренды из «Атлетико» в январе 2023 года. 23-летний португалец забил 4 гола в 20 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро, его контракт с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
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