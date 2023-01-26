В «Баварии» не уверены в трансфере Кейна

В «Баварии» считают, что клубу вряд ли удастся провернуть трансфер Гарри Кейна в летнее трансферное окно.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в руководстве не уверены, что сам футболист готов перейти в чемпионат Германии, так как ранее не раз заявлял о желании продолжить играть в АПЛ. Кейн хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Англии. До рекорда Алана Ширера нападающего сейчас отделяет 62 мяча.

Контракт 29-летнего футболиста со «шпорами» истекает через полтора года.