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Сегодня, 11:42

В «Баварии» не уверены в трансфере Кейна

Виктория Кравченко
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В «Баварии» считают, что клубу вряд ли удастся провернуть трансфер Гарри Кейна в летнее трансферное окно.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в руководстве не уверены, что сам футболист готов перейти в чемпионат Германии, так как ранее не раз заявлял о желании продолжить играть в АПЛ. Кейн хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Англии. До рекорда Алана Ширера нападающего сейчас отделяет 62 мяча.

Контракт 29-летнего футболиста со «шпорами» истекает через полтора года.

Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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