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Сегодня, 12:42

В «Челси» не собираются увольнять Поттера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер продолжит работу в лондонском клубе, несмотря на низкие результаты команды, сообщает журналист Бэн Джейкобс в своих соцсетях.

По информации источника, руководство «Челси» уверено в тренерских качествах Поттера. Отмечается, что при трудоустройстве наставник потребовал гарантию, что ему дадут время.

Поттер стал главным тренером «Челси» в сентябре 2022 года, сменив на этом посту Томаса Тухеля.

В матче 1/32 Кубка Англии «Челси» потерпел поражение от «Манчестер Сити» (0:4) и вылетел с турнира. В турнирной таблице АПЛ синие идут на 10-й строчке, набрав 25 очков.

ФК Челси
Грэм Поттер
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