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17 мая, 10:07

В «Челси» отрицают, что Нагельсманн был главной целью клуба на пост главного тренера

Виталий Косик
Корреспондент
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В «Челси» опровергают слова агента немецкого специалиста Юлиана Нагельсманна о том, что его клиент был главной целью клуба на пост главного тренера, сообщает The Athletic.

По информации издания, синие утверждают, что хоть Нагельсманн и был интересен клубу, но приоритетным кандидатом немец никогда не был.

Сообщается, что главной целью «Челси» остается аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который больше года находится без работы после увольнения из «ПСЖ».

Действующим тренером «Челси» остается Фрэнк Лэмпард, который вернулся в команду в апреле 2023 года.

На данный момент его команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка за 35 матчей.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
Юлиан Нагельсманн
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