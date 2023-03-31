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Сегодня, 09:28

В «Челси» рассержены встречами «Барселоны» с Обамеянгом и хотят продать его в любой другой клуб

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководство «Челси» разозлено контактами «Барселоны» с форвардом лондонцев Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает AS.

Габонский форвард посетил раздевалку «Барселоны» после ее победы над «Реалом» (2:1) в 26-м туре ла лиги. По информации источника, в «Челси» недовольны тем, что каталонцы открыто контактируют с форвардом, поэтому настроены продать его в любой другой клуб.

33-летний нападающий выступал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года, когда он перебрался в «Челси». С того момента Обамеянг провел за «синих» 18 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
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