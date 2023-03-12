В Египте неизвестные ограбили дом Мохамеда Салаха

Дом нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в Каире ограбила группа неизвестных, сообщает Goal.

По информации источника, власти Египта проводят расследование, связанное с этим эпизодом. Сообщается, что службы на место преступления вызвал племянник футболиста, который заметил, что окна дома были открыты. О количестве украденных вещей не сообщается.

30-летний египтянин выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года.

В текущем сезоне Салах сыграл за английскую команду в 38 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.