В «Эвертоне» шокированы и разочарованы решением комиссии АПЛ

В «Эвертоне» отреагировали на решение АПЛ оштрафовать клуб на 10 очков за нарушение финансового fair-play.

«Футбольный клуб «Эвертон» шокирован и разочарован решением комиссии премьер-лиги. Клуб считает, что Комиссия наложила совершенно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. «Эвертон» уже сообщил о своем намерении обжаловать это решение. Теперь начнется процесс апелляции, и дело клуба будет рассмотрено Апелляционным советом, назначенным в соответствии с правилами АПЛ в надлежащее время. Клуб утверждает, что он был открыт и прозрачен в информации, которую предоставлял АПЛ, и что он всегда уважал целостность процесса. Клуб не признает вывод о том, что он не действовал с максимальной добросовестностью, и не понимает, что это было утверждением, сделанным АПЛ в ходе судебного разбирательства», — говорится в заявлении на официальном сайте «Эвертона».

В клубе также подчеркнули, что будут с большим интересом следить за решениями, принятыми в любых других случаях, касающихся правил получения прибыли и устойчивого развития АПЛ.

«Эвертон» не может больше комментировать этот вопрос до завершения процесса апелляции", — добавили в клубе.

После этого штрафа команда опустится с 14-го места в зону вылета и будет иметь четыре очка.