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Англия

18 мая, 11:43

В «Индепендьенте дель Валье» сообщили, что 16-летний Паес присоединится к «Челси» в 2025 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор клуба «Индепендьенте дель Валье» Сантьяго Моралес рассказал, когда полузащитник Кендри Паес перейдет в «Челси».

«Сегодня я могу сказать, что Паес станет игроком «Челси» в 2025 году. Мы получили предложения от «Ман Юнайтед» и дортмундской «Боруссии», но «Челси» проявил огромный интерес», — приводит слова Моралеса инсайдер Фабрицио Романо.

Сделка по 16-летнему игроку полностью завершена.

Ранее сообщалось, что стоимость сделки составила около 20 миллионов евро. В активе Паеса 1 гол в 6 матчах за «Индепендьенте дель Валье» в текущем сезоне.

Кроме того, он забил 3 мяча в 7 играх за сборную Эквадора до 17 лет.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Челси
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