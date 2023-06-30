Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

30 июня, 23:54

В «Интере» подтвердили интерес «МЮ» к вратарю Онана

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил интерес «Манчестер Юнайтед» к вратарю «нерадзурри» Андре Онана.

«Манчестер Юнайтед» проявил пристальный интерес к Онана. От клуба может последовать предложение в ближайшие дни. После этого мы с игроком тщательно подумаем над ответом», — приводит слова Маротты Tuttomercatoweb.

Ранее инсайдер Николо Скира заявил, что «МЮ» готов предложить за голкипера до 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Андре Онана
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
Джузеппе Маротта
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня
Правительство Чехии запретило выдавать визы спортсменам из России
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Аспиликуэта перейдет в «Атлетико»