В «Интере» подтвердили интерес «МЮ» к вратарю Онана

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил интерес «Манчестер Юнайтед» к вратарю «нерадзурри» Андре Онана.

«Манчестер Юнайтед» проявил пристальный интерес к Онана. От клуба может последовать предложение в ближайшие дни. После этого мы с игроком тщательно подумаем над ответом», — приводит слова Маротты Tuttomercatoweb.

Ранее инсайдер Николо Скира заявил, что «МЮ» готов предложить за голкипера до 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.