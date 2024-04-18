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Сегодня, 19:04

В Кубке Англии отменят переигровки с сезона-2024/25

Руслан Минаев
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Матчи Кубка Англии не будут переигрываться при ничьих в следующем сезоне, сообщает BBC.

Отмечается, что решение коснется всех стадий турнира, начиная с первого раунда. На данный момент в Кубке Англии предусмотрены переигровки с 1-го по 4-й раунды.

Изменения обусловлены увеличением количества матчей в турнирах под эгидой УЕФА.

С сезона-2024/25 все матчи Кубка Англии будут проводиться по выходным. Финал турнира состоится в предпоследние выходные сезона АПЛ.

В полуфинале текущего розыгрыша Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» 20 апреля, а «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ковентри Сити» 21 апреля.

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