В "Лестере" знают об аресте Мусы, но мер принимать не будут

6 апреля 2017, 08:55
Руководство "Лестера" заявило, что в клубе знают о задержании и допросе нападающего Ахмеда Мусы, сообщает Daily Star. В клубе подчеркнули, что данный вопрос закрыт и никаких мер принято не будет. Также "лисы" не будут проводить внутреннее расследование.
Напомним, что полиция Лестера в ночь со среды на четверг задержала экс-нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу по подозрению в нападении на собственную жену. Игрок "Лестера" был доставлен в участок, допрошен и отпушен без каких-либо следственных действий.
Полиция Лестера задержала Мусу по подозрению в нападении на жену