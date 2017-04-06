В "Лестере" знают об аресте Мусы, но мер принимать не будут

Руководство "Лестера" заявило, что в клубе знают о задержании и допросе нападающего Ахмеда Мусы, сообщает Daily Star. В клубе подчеркнули, что данный вопрос закрыт и никаких мер принято не будет. Также "лисы" не будут проводить внутреннее расследование.

Напомним, что полиция Лестера в ночь со среды на четверг задержала экс-нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу по подозрению в нападении на собственную жену. Игрок "Лестера" был доставлен в участок, допрошен и отпушен без каких-либо следственных действий.

Полиция Лестера задержала Мусу по подозрению в нападении на жену