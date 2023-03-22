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Сегодня, 09:18

В «Ливерпуле» уверены, что смогут подписать Маунта

Ана Горшкова
Корреспондент
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В «Ливерпуле» считают, что находятся в выгодном положении в вопросе подписания полузащитника «Челси» Мейсона Маунта.

По данным 90min, у 24-летнего игрока осталось чуть больше года до окончания действующего контракта с синими, и, несмотря на переговоры о продлении соглашения, стороны так и не смогли договориться.

Помимо «Лиеврпуля» Маунта также хотят заполучить «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне полузащитник провел за «Челси» 32 матча, забил 3 мяча и оформил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

Источник: 90min
Мейсон Маунт
ФК Ливерпуль
ФК Челси
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