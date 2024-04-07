В Лондоне мужчину зарезали рядом со стадионом «Тоттенхэма»

Рядом со стадионом «Тоттенхэма» в Лондоне зарезали мужчину, сообщает The Independent.

Мужчину с множеством ножевых ранений обнаружили в воскресенье. Его попытались реанимировать, но пострадавший скончался на месте происшествия.

«После инцидента, в результате которого погиб человек, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить продолжающееся полицейское расследование, что имеет первостепенное значение. Наши мысли с семьей жертвы и всеми пострадавшими», — говорится в заявлении «Тоттенхэма».

7 апреля «Тоттенхэм» на своем поле примет «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура АПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени.