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Сегодня, 00:44

Daily Mail: в Лондоне начался пожар после взрывов на съемках возле стадиона O2

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Лондоне начался пожар после взрывов на съемках возле стадиона O2, сообщает британское издание Daily Mail.

По данным источника, «заранее спланированный» трюк пошел не по плану, из-за чего пламя распространилось на соседний склад на Собачьем острове. На место происшествия прибыли 4 пожарные машины и 25 пожарных.

«Пожар в Силвертауне произошел после контролируемого взрыва на съемочной площадке, который вышел из-под контроля. Пожарные быстро потушили огонь, который сейчас находится под контролем. Экипажи останутся на месте происшествия до конца вечера», — приводит Daily Mail заявление бригады пожарных.

На данный момент ситуация находится под контролем, сообщений о пострадавших нет. По словам очевидцев, возле арены O2 загорелся грузовик с надписью «BBC World News».

Стадион О2 — третья по вместимости крытая площадка в Великобритании, входит в десятку крупнейших строений в мире по объему занимаемого пространства.

Источник: Daily Mail
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