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Сегодня, 21:30

В Лондоне завершились слушания по делу о 115 финансовых нарушениях со стороны «Манчестер Сити»

Алина Савинова
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Лондонский международный центр по разрешению споров завершил слушания по делу о 115 финансовых нарушениях со стороны «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

Вердикт должен быть вынесен в ближайшие месяцы. Однако, как отмечает источник, стороны с большой вероятностью подадут апелляцию на любое из возможных решений, поэтому разбирательство может продолжиться до конца следующего сезона.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Сити» в 115 нарушениях финансовых правил. Утверждалось, что клуб допускал нарушения с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Если вина «Манчестер Сити» будет доказана, то к «горожанам» могут применить различные санкции в виде штрафов, снятия очков или перевода в один из низших дивизионов чемпионата Англии.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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