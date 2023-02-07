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Сегодня, 17:02

В «МанСити» ожидают, что Гвардиола покинет клуб на момент действия наказания за нарушение финансового фэйп-плей

Руслан Минаев
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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В «Манчестер Сити» ожидают, что главный тренер клуба Хосеп Гвардиола покинет клуб на момент действия наказания за нарушение финансового фэйр-плей, сообщает Daily Mail со ссылкой на Athletic.

По данным источника, об этом свидетельствует и его заявление о том, что он вряд ли сможет оставаться и покинет команду, в случае если вина клуба в махинациях будет доказана.

Испанский специалист возглавляет «горожан» с 2016 года.

Руководство чемпионата заподозрило «Манчестер Сити» в неоднократных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

Источник: Daily Mail
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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