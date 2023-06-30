В «Манчестер Сити» рассказали о трансферной политике клуба

Директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано рассказал о трансферной политике клуба.

«Если вы посмотрите на то, что мы делали в начале этого проекта, то увидите, что нам было нужно много изменений и инвестиций, но не больше. В последние пять лет наши инвестиции в новых игроков были хорошо продуманы. Мы не является лидерами по расходам нетто на трансферы в прошлом году или в последние три-пять лет. Мы работам с умом. Когда нам не нравится сделка, мы выходим из нее и не паникуем», — слова Сориано приводит Mirror.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» не станет продолжать борьбу за хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса из-за высокой стоимости игрока.