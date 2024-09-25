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В «Манчестер Сити» все еще не знают точного диагноза Родри

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Родри.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о травме полузащитника команды Родри.

Хавбек получил повреждение 22 сентября в матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). После игры появилась информация о том, что у 28-летнего испанца разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он может пропустить остаток сезона-2024/25.

После матча с «Арсеналом» Родри отправился в Испанию на медицинское обследование, но футболисту нужно пройти дополнительные тесты.

«Родри выбыл надолго? Да. Мы все еще ждем вердикта врачей, чтобы выяснить, что именно с ним случилось. Когда узнаем, то мы с клубом объявим об этом», — приводит BBC слова Гвардиолы.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с июля 2019 года. По итогам сезона-2023/24 хавбек стал одним из 30 номинантов на премию «Золотой мяч».

Родри. «Кресты» Родри — кошмар для Гвардиолы. Что делать «Манчестер Сити» без ключевого игрока центра поля?

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити

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