В «МЮ» хотят, чтобы Вегхорст сыграл в матче против «Сити» 14 января

Сегодня, 17:25
В «Манчестер Юнайтед» намерены оформить потенциального новичка Ваута Вегхорста до матча против «Манчестер Сити», сообщает Manchester Evening News.
«Манкунианцы» собираются оформить сделку сегодня, когда 30-летний голландец пройдет медосмотр.
Матч 20-го тура АПЛ между «Сити» и «МЮ» состоится 14 января. Начало — в 15.30 мск.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит 3 миллиона «Бешикташу», затем подпишет 30-летнего форварда на правах аренды из «Бернли».
Вегхорст забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ» в нынешнем сезоне. На чемпионате мира в Катаре форвард отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале.