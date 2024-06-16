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Сегодня, 11:02

В «Манчестер Юнайтед» назвали 6 неприкасаемых игроков в летнее трансферное окно

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В «Манчестер Юнайтед» составили список из шести футболистов, которых точно не продадут в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источника, в число неприкасаемых игроков вошли: голкипер Андре Онана, защитники Диогу Далот и Лисандро Мартинес, полузащитник Кобби Майну, а также нападающие Расмус Хейлунн и Алехандро Гарначо.

Отмечается, что руководство английского клуба готово рассмотреть предложения о трансфере хавбека Бруну Фернандеша.

В сезоне-2023/24 команда Эрика тен Хага финишировала на восьмом месте в таблице АПЛ и завоевала Кубок Англии.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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