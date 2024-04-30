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Сегодня, 08:46

В «Манчестер Юнайтед» назвали трех игроков, которые точно не покинут клуб летом

Руслан Минаев
Алехандро Гарначо.
Фото AFP
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Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с игроками, вокруг которых будет строить команду в ближайшее время.

По данным The Telegraph, речь идет о вингере Алехандро Гарначо, полузащитнике Кобби Майну и нападающем Расмусе Хойлунде. Отмечается, что эти игроки будут недоступны для трансферов в другие клубы.

19-летний Гарначо в этом сезоне провел за «МЮ» 45 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. На счету 19-летнего Майну 27 матчей, 3 гола и 1 результативная передача. 21-летний Хойлунд забил 14 мячей и сделал 2 голевых паса в 38 играх за манкунианцев.

ФК Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо
Расмус Хойлунд
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