В «Манчестер Юнайтед» назвали трех игроков, которые точно не покинут клуб летом

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с игроками, вокруг которых будет строить команду в ближайшее время.

По данным The Telegraph, речь идет о вингере Алехандро Гарначо, полузащитнике Кобби Майну и нападающем Расмусе Хойлунде. Отмечается, что эти игроки будут недоступны для трансферов в другие клубы.

19-летний Гарначо в этом сезоне провел за «МЮ» 45 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. На счету 19-летнего Майну 27 матчей, 3 гола и 1 результативная передача. 21-летний Хойлунд забил 14 мячей и сделал 2 голевых паса в 38 играх за манкунианцев.