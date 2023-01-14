В «Манчестер Юнайтед» объяснили, зачем арендовали Вегхорста у «Бернли»

Директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто объяснил, зачем клуб арендовал нападающего Ваута Вегхорста у «Бернли».

«Ваут известен тем, что стабильно забивал в нескольких европейских чемпионатах, его умения добавят нашей команде пространства в выборе до конца сезона. Также нас привлек серьезный подход Вегхорста к делу и его серьезная личность, которая отлично вписывается в клубный дух, который пытается навязать наш главный тренер Эрик тен Хаг. Ваут выразил большое желание присоединиться к «МЮ» и помочь нам в достижении целей в оставшейся части сезона», — приводит официальный сайт клуба слова Мерто.

«Манчестер Юнайтед» объявил об аренде Вегхорста в ночь с 13 на 14 января, соглашение действует до конца июня 2023 года. Первую часть сезона-2022/23 30-летний нидерландец провел в аренде в «Бешикташе», за который забил 7 голов в 15 матчах.