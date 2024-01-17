В «Манчестер Юнайтед» отметили, что Ибрагимов преуспевает в академии

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В пресс-службе «Манчестер Юнайтед» отказались оценивать перспективы российского полузащитника Амира Ибрагимова, выступающего за академию английского клуба.
«Амир преуспевает в академии, но мы никогда не комментируем перспективы игроков этой возрастной группы, поскольку хотим дать им возможность сосредоточиться на развитии игровых качеств, без внимания СМИ», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «МЮ».
14 января 15-летний Ибрагимов забил 4 гола в матче чемпионата Англии U16 с «Ньюкаслом» (4:1).