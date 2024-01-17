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Сегодня, 04:43

В «Манчестер Юнайтед» отметили, что Ибрагимов преуспевает в академии

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пресс-службе «Манчестер Юнайтед» отказались оценивать перспективы российского полузащитника Амира Ибрагимова, выступающего за академию английского клуба.

«Амир преуспевает в академии, но мы никогда не комментируем перспективы игроков этой возрастной группы, поскольку хотим дать им возможность сосредоточиться на развитии игровых качеств, без внимания СМИ», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «МЮ».

14 января 15-летний Ибрагимов забил 4 гола в матче чемпионата Англии U16 с «Ньюкаслом» (4:1).

Алексей Рохас Федорущенко, Амир Ибрагимов, Виктор Румянцев. Российская молодежь в европейских топ-клубах. Наши есть в «МЮ», «Арсенале», «ПСЖ» и других грандах
Источник: https://tass.ru/sport/19741439
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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