В «Манчестер Юнайтед» отметили, что Ибрагимов преуспевает в академии

В пресс-службе «Манчестер Юнайтед» отказались оценивать перспективы российского полузащитника Амира Ибрагимова, выступающего за академию английского клуба.

«Амир преуспевает в академии, но мы никогда не комментируем перспективы игроков этой возрастной группы, поскольку хотим дать им возможность сосредоточиться на развитии игровых качеств, без внимания СМИ», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «МЮ».

14 января 15-летний Ибрагимов забил 4 гола в матче чемпионата Англии U16 с «Ньюкаслом» (4:1).