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Сегодня, 16:29

В «Манчестер Юнайтед» сомневаются, что Санчо сможет играть за команду под руководством Тен Хага

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо рискует потерять игровую практику после публичных комментариев о главном тренере команды Эрике тен Хаге, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Тег Хаг, который считается ярым сторонником дисциплины, негативно отнесся к действиями 23-летнего англичанина. Кроме того, он разочарован словами игрока, поскольку считает, что серьезно помог Санчо набрать форму в прошлом сезоне.

Ранее Тен Хаг объяснил слабой работой на тренировках отсутствие Санчо в заявке на игру с «Арсеналом» (1:3) в 4-м туре АПЛ. В ответ футболист обвинил тренера во лжи.

Позже появилась информация, что партнеры Санчо по команде не поддержали его в конфликте с главным тренером манкунианцев.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
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 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
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 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
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 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
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 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
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 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
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 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
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 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
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 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
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Вулверхэмптон – Ливерпуль
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Астон Вилла – Кр. Пэлас
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16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
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Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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