В матчах АПЛ на время Рамадана для футболистов-мусульман введут паузы

Сегодня, 17:11
В матчах чемпионата Англии на время Рамадана для игроков исповедующих ислам введут паузы, сообщает Sky Sports.
Нововведение будет действовать на период священного для мусульман месяца, который в 2023 году начнется 22 марта и продлится до 21 апреля.
Во время паузы в матче футболисты-мусульмане смогут принять жидкость или специальные энергетические добавки.
Отмечается, что судьям рекомендовали до матча определять игроков, которым может понадобиться перерыв и согласовать с ними его примерное время.
Ранее экс-наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказывал, как Рамадан влияет на футболистов.