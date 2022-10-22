В «МЮ» готовы бесплатно отпустить Роналду из-за отсутствия интереса к нему

Руководство «Манчестер Юнайтед» готовы бесплатно отпустить нападающего английской команды Криштиану Роналду из-за отсутствия к нему заинтересованности в его трансфере со стороны других клубов. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, никто из потенциальных претендентов не хочет подписывать форварда даже на бесплатной основе из-за высокой заработной платы португальца. В «Манчестер Юнайтед» надеются, что Роналду хорошо сыграет на чемпионате мира в Катаре, что должно повысить интерес к нему. Отмечается, что в английском клубе также готовы отпустить футболиста в аренду до конца сезона в зимнее трансферное окно.

37-летний португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. Его контракт с английской командой рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Роналду покинул скамейку запасных до финального свистка матча с «Тоттенхэмом» (2:0) в 12-м туре АПЛ, а затем уехал со стадиона. После игры португалец был отстранен от тренировок с основой и оштрафован на 900 тысяч евро (двухнедельный оклад).